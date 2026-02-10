«Руки на стол!»: Милонов призвал заблокировать все сайты для взрослых к 8 Марта

Депутат Милонов предложил по случаю 8 Марта заблокировать все сайты с порно

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой о тотальной блокировке сайтов для взрослых, приурочив это предложение к празднованию 8 Марта.

Парламентарий заявил, что распространенность подобных материалов в обществе напрямую ведет к усугублению кризиса семейных ценностей и искажению представлений о здоровых отношениях.

«Это же все коверкает человека! Ни одному нормальному мужчине или женщине такое не надо вообще. Это только извращуги какие-то используют», — пояснил свою позицию Милонов в эфире радио Sputnik.

Он также предложил радикальную меру: факт посещения такого ресурса должен автоматически расцениваться как обращение за психиатрической помощью.

«Сегодня зашел на этот сайт, а завтра надо посетить тебе клинику, клинического психиатра, который проверит, а зачем ты туда ходил. А ну-ка руки на стол!» — заключил Милонов.

Таким образом, его идея заключается в полном запрете «взрослых» сайтов к женскому празднику, а пользователей таких ресурсов парламентарий предлагает в обязательном порядке отправлять на проверку к врачу-психиатру.

