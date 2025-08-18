«Она еще девочка, и ее насиловали»: близкие футболистов «Рубина» раскрыли детали дела

В Казани суд арестовал двух футболистов молодежной сборной ФК «Рубин» по подозрению в групповом изнасиловании. Родственники спортсменов не верят в обвинение, они указали на нестыковки в данном деле, сообщает KazanFirst .

По данным следствия, 9 августа две 19-летние девушки познакомились с двумя футболистами в одном из клубов Корстона. Затем они все вместе отправились в квартиру к одному из спортсменов. Одна из девушек уехала, другая осталась. Она позднее обратилась в полицию, заявив, что двое парней ее изнасиловали. Возбуждено уголовное дело, суд отправил двух подозреваемых в СИЗО на два месяца.

Родители футболистов не верят в версию с изнасилованием. Они утверждают, что ребята действительно отдыхали в клубе, а затем отправились на такси в квартиру. При этом девушек никто не заставлял, они добровольно согласились — это видно из кадров видеонаблюдения. Также это подтверждал таксист, но его следствие даже не допросило.

Затем, по версии родных, одной девочке стало плохо, футболист проводил ее до такси. Пока они ждали машину, позвонил второй спортсмен: он попросил друга быстро не возвращаться в квартиру, якобы второй паре нужно уединиться. Спустя время все трое легли спать.

Через пару дней девушка заявила об изнасиловании, но на следующий день отказалась от заявления. Однако оперативники объяснили родственникам футболистов, что они «не могут просто так взять обратно заявление». Также близкие спортсменов отмечают, что в ходе экспертизы специалисты заявили, что потерпевшая «еще девочка, и ее насиловали, но есть какие-то надрывы».

