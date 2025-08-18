«Мне противно»: извращенец фотографировал девушку-фармацевта под халатом в Ангарске

В Ангарске ищут мужчину, который сфотографировал девушку-фармацевта под халатом

В Ангарске Иркутской области извращенец залез под халат к девушке-фармацевту, чтобы сфотографировать ее. Действия мужчины попали на камеру, сообщает Baza .

В кадре видно, что мужчина в синей футболке попросил лекарство, которое находится в закрытом шкафу на нижней полке. Когда фармацевт нагнулась, чтобы открыть замок, извращенец достал маленькую камеру.

Он направил устройство девушке под халат. Сама фармацевт это почувствовала, но решила промолчать, так как посчитала, что ей показалось. Затем она решила проверить записи по камерам. Тогда девушка обнаружила, что мужчина действительно сфотографировал ее под халатом.

«Мне противно, мерзко и оскорбительно», — сообщила фармацевт.

Она обратилась в полицию, правоохранители разыскивают мужчину.

Ранее таксист изнасиловал девочку-подростка во время поездки в Ленинградской области. Его схватили.