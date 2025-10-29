Он просто играет: огромный алабай съел лицо и пальцы женщины в Ростове-на-Дону

Алабай растерзал случайную прохожую в Ростове-на-Дону. Он изувечил ее лицо и, предварительно, откусил жертве пальцы. Момент нападения попал на видео, сообщает РЕН ТВ .

По словам очевидцев, собака без намордника сбежала от хозяина и принялась терроризировать округу. Она набросилась на случайную прохожую, проходившую мимо, и принялась буквально пожирать ее.

Женщину спас проезжавший мимо автомобилист — он выскочил из авто и отогнал разъяренного пса лопатой.

Момент того, как пес пытается растерзать женщину, попал на камеру автомобиля. В кадре видно, как собака повалила пострадавшую на землю и пыталась ее загрызть. Женщина едва не погибла, если бы ей на помощь не пришел автомобилист. Собака также попыталась наброситься на него, но мужчине удалось защититься лопатой.

По предварительным данным, у пострадавшей изувечено лицо. Также агрессивное животное, вероятно, откусило ей пальцы.

Ранее труп разорванного собаками 10-летнего мальчика нашли в Красноярском крае. Он переходил через поле один, когда на него набросились животные.

