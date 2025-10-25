Труп разорванного собаками 10-летнего мальчика нашли в Красноярском крае

В Березовском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего ребенка, которого разорвали бродячие собаки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Труп ребенка нашли в районе СНТ «Теремок» 25 октября. На голове и теле малыша были раны от укусов. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

По данным следствия, утром в день трагедии ребенок вышел из дома и направился в поле. Он шел к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее тело ребенка без признаков жизни нашли проезжавшие мимо автомобилисты.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Также они дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Ранее огромный алабай искалечил 6 человек под Волгоградом. Одному пострадавшему он откусил ухо и повредил лицо.

