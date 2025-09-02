Откусил ухо, разорвал лицо: огромный алабай искалечил 6 человек под Волгоградом

Жители Светлого Яра в Волгоградской области рассказали, что шесть человек увезли в больницу с травмами после нападения огромного алабая, сообщает V1.ru .

Собака напала на людей утром во вторник около общежития № 29.

«Видимо, убежала со двора, без поводка и ошейника. Она свалила мужчину и начала катать по земле, люди кинулись спасать его. В итоге шесть человек в больнице: трое в Светлом Яре и трое в „Каустике“», — поделилась очевидица.

Она добавила, что алабай откусил мужчине ухо и повредил лицо. Пса смогли остановить только тогда, когда переехали ему ноги на автомобиле.

Как рассказали жители, на место инцидента приехали полицейские. Они допрашивают хозяйку алабая. Территория, где произошло ЧП, оцеплена.

По словам жителей, хозяйка собаки от ответственности не отказывается. У нее берут показания.

В местном Минздраве отметили, что 47-летний мужчина доставлен в больницу. Также пострадали 51-летний, 29-летний и 21-летний мужчины, 45-летняя женщина, их тоже госпитализировали. Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести. Врачи уже начали лечение.