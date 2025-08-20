«Он при смерти, оставьте в покое»: брат главкома ВСУ Сырского о состоянии отца

сегодня в 10:54

Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что их отец при смерти

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег рассказал РИА Новости , что его папа находится при смерти. Мужчина попросил его больше не беспокоить.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — заявил Олег.

Ранее сообщалось, что московские врачи спасли отца главкома ВСУ 86-летнего Станислава. В июне он попал в больницу из-за заболевания головного мозга, обострившегося из-за ковида.

Лечение стоило около 2,5 млн рублей. Его оплачивает главком ВСУ Александр Сырский. После известий о болезни отца, военный вышел на связь с родственниками. С ними он долгое время не общался из-за политической обстановки в мире.