«Он при смерти, оставьте в покое»: брат главкома ВСУ Сырского о состоянии отца
Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег рассказал РИА Новости, что его папа находится при смерти. Мужчина попросил его больше не беспокоить.
«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — заявил Олег.
Ранее сообщалось, что московские врачи спасли отца главкома ВСУ 86-летнего Станислава. В июне он попал в больницу из-за заболевания головного мозга, обострившегося из-за ковида.
Лечение стоило около 2,5 млн рублей. Его оплачивает главком ВСУ Александр Сырский. После известий о болезни отца, военный вышел на связь с родственниками. С ними он долгое время не общался из-за политической обстановки в мире.