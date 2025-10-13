Он нам не нужен: домашнего кота выкинули в переноске в Москве

Неизвестные выкинули кота в переноске во двор в Москве

Жители одного из дворов Москвы нашли кота, которого хозяева оставили на улице в закрытой переноске, сообщает SHOT .

Питомца обнаружили в Марфино. Неизвестные оставили его посреди улицы прямо в переноске, причем в закрытой. Коту с трудом удалось выбраться из ловушки.

Пушистого поймали соседи. Оказалось, что коту всего год. Он был привит, потому жители сделали вывод, что он домашний. Также малыш сильно боялся улицы, а вот людей — нет.

Сейчас кот, которого назвали Мерсом, временно живет у соседей, пока ему не найдут новую семью. Жители отмечают, что пушистый очень ласковый.

