«Это мракобесие»: в Москве найдена квартира с 1 тонной мусора и кошками внутри

Москвичка накопила свыше тонны мусора в 3-комнатной квартире и оставила ее котам

Женщина накопила больше тонны мусора в своей трехкомнатной квартире на юге столицы, там же живут кошки, сообщает SHOT .

В квартире обитают минимум восемь котов, они сами себе хозяева.

Как поделились соседи, женщина только изредка навещает животных. Из-за квартиры с хламом в доме появились тараканы, клопы, опарыши и т. д. Запах от захламленного жилья разносится на несколько этажей.

У хозяйки этой трешки есть юридическое образование, поэтому несколько лет соседи ничего сделать с ней не могут.

На фото и видео из квартиры показано, что она почти доверху набита вещами и мусором. Там есть одежда, обувь, пластиковые бутылки, пакеты и мусором, а сверху живут коты.

Ранее шестилетнюю девочку-маугли обнаружили в запертой квартире в Казани. Голый ребенок бегал среди хлама и мусора, пока ее мать устраивала разборки с опекой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.