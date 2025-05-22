Бегала голая среди мусора: в Казани нашли 6-летнюю девочку-маугли

Шестилетнюю девочку-маугли обнаружили в запертой квартире в Казани. Голый ребенок бегал среди хлама и мусора, пока ее мать устраивала разборки с сотрудниками органов опеки, сообщает Mash Iptash .

Жильцы дома рассказали, что к ним приходили из ПДН и расспрашивали за ребенка, живущего по соседству. Люди отметили, что никогда не видели там детей, только женщину, которая наведывается в квартиру. Жители предполагали, что она ухаживает за больной бабушкой.

Сама женщина выглядела странно. Даже летом она ходила в розовой балаклаве и балахоне. От ее двери воняло мочой, поэтому в подъезде установили автоматический освежитель.

Оказалось, что сотрудники ПДН пытаются попасть в злополучную квартиру уже пять лет, но им никогда не открывали дверь. В этот раз с матерью все же удалось встретиться, но она повела себя агрессивно и принялась таскать сотрудников за волосы, а те вызвали полицию.

Во время потасовки соседи заметили, что в квартире среди кучи хлама бегает голый ребенок. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в комнатах бардак, а на кровати нет даже постельного белья. После разборок шестилетнюю девочку вынесли из квартиры на руках.

Прокуратура Вахитовского района города Казани организовала проверку по факту проживания ребенка в ненадлежащих условиях. Также правоохранители оценят работу органов системы профилактики.