«Он мне куртку рвет, старый п*****c!»: потасовка произошла в омском автобусе

Очевидцы сняли на видео драку беременной женщины с пожилым мужчиной, которая произошла в автобусе в Омске, сообщает «Подъем» .

Неизвестно, что именно стало причиной конфликта.

В региональном главке МВД отметили, что в полицию по данной драке никто не обращался, но происшествие зарегистрировали. По нему начата проверка. Участников драки в автобусе ищут.

Ранее боец ММА избил соседа-стилиста из-за шума детей в Одинцове. Пострадавшего увезли в больницу, у него диагностировали сотрясение и ушибы. Дети после избиения отца несколько ночей не спали и находились в сильном стрессе.

