Боец ММА избил соседа-стилиста из-за шума детей в Одинцове

33-летний боец ММА в Одинцове избил соседа-стилиста у двери его квартиры, а потом пригрозил пистолетом ему и маленьким детям из-за шума, сообщает Mash .

Агрессор работает охранником и личным водителем. Мужчина пошел разбираться к соседям, живущим сверху. Стилист открыл ему дверь, а злоумышленник сразу ударил главу семьи несколько раз по голове прямо на пороге квартиры.

За избиением наблюдали жена и дети — сыну 3 года, дочери 1,5 года.

После драки боец ушел в свою квартиру. Когда пострадавший подошел к его двери, то она резко открылась. Агрессор вышел из дома уже с пистолетом и направил его на соседа. Он кричал, что «пристрелит» всю семью. Оружие из рук неадеквата вырвал другой сосед.

На место происшествия приехали полицейские и медики скорой помощи. Стилиста увезли в больницу, у него диагностировали сотрясение и ушибы. Дети после избиения отца несколько ночей не спали и находились в сильном стрессе.

Конфликт у соседей тянулся с 2023 года. Сначала мужчина жаловался на ремонт в квартире сверху, потом — на топот, игрушки и детский плач. Он угрожал жалобами в ПДН и кичился «связями».

