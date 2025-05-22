ОМОНовец впал в кому после тренировочного боя в Москве

Готовящийся к свадьбе 25-летний сотрудник ОМОН был госпитализирован из здания Главного управления Росгвардии по Москве с серьезной травмой. По словам начальства, он ударился во время круговой тренировки. При этом родные парня считают, что его могли избить коллеги, сообщает Baza .

25-летний Евгений М. является сотрудником ОМОН уже несколько лет. В последнее время он находился в учебном отпуске в столице. У парня скоро должна была состояться свадьба. Кроме того, он готовился к сессии, а на службе его ждало повышение.

21 мая Евгений внезапно попал в реанимацию с острой субдуральной гематомой. Его госпитализировали прямо из здания Главного управления Росгвардии по Москве.

Начальство парня сообщило, что тот ударился головой и не встал во время спарринга на круговой тренировке. Как выяснилось позднее, в тот день не было запланировано никаких тренировок. Теперь родные считают, что у Евгения мог возникнуть конфликт с коллегами, а те якобы его избили.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве РИАМО сообщили, что сотрудник получил травму в ходе занятий по рукопашному бою и был оперативно доставлен в медучреждение. По данному факту проводится служебная проверка.

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