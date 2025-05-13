SHOT: учительница в декрете подожгла пять машин Росгвардии в Калуге

В Калуге 27-летняя учительница английского языка и географии, воспитывающая трехмесячного ребенка, подожгла пять автомобилей Росгвардии. Предварительно, она сделала это по заданию телефонных мошенников, утверждает SHOT .

Женщину задержали примерно в полночь на одном из перекрестков. За полчаса до поимки горожанка посетила парковку у здания управления Росгвардии и подожгла ведомственные машины.

Преподаватель пока не смогла внятно объяснить мотив своих действий. По данным канала, ее могли обмануть телефонные аферисты, которые выманили у женщины деньги и заставили осуществить поджог.

Ранее задержанная трудилась школьной учительницей. Сейчас она находится в декрете.

С педагогом беседуют следователи. Прочие обстоятельства выясняются.