Учительница в декрете подожгла пять машин Росгвардии
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Калуге 27-летняя учительница английского языка и географии, воспитывающая трехмесячного ребенка, подожгла пять автомобилей Росгвардии. Предварительно, она сделала это по заданию телефонных мошенников, утверждает SHOT.
Женщину задержали примерно в полночь на одном из перекрестков. За полчаса до поимки горожанка посетила парковку у здания управления Росгвардии и подожгла ведомственные машины.
Преподаватель пока не смогла внятно объяснить мотив своих действий. По данным канала, ее могли обмануть телефонные аферисты, которые выманили у женщины деньги и заставили осуществить поджог.
Ранее задержанная трудилась школьной учительницей. Сейчас она находится в декрете.
С педагогом беседуют следователи. Прочие обстоятельства выясняются.