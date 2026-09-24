Олег Тарасов объяснил, почему нижегородцы верят мошенникам

Заместитель начальника отдела уголовного розыска Олег Тарасов объяснил, как мошенники воздействуют на людей с помощью страха, жадности и жалости, сообщает pravda-nn.ru .

На пресс-конференции в НОИЦ Тарасов рассказал, что мошенники используют методики нейролингвистического программирования. По его словам, даже осведомленность о схемах обмана не гарантирует защиты от их воздействия.

Когда полицейские приезжают помешать человеку снять деньги для перевода аферистам, они нередко сталкиваются с агрессией. Мошенники убеждают жертв, что те выполняют специальное задание, а приехавшие сотрудники полиции коррумпированы.

«Чтобы их расколдовать, надо приложить большие усилия», — отметил Тарасов.

По его словам, иногда на это уходит несколько дней и приходится звать детей или внуков пострадавших. Тарасов призвал сразу прекращать разговоры с незнакомцами, которые говорят о «безопасных счетах» и декларировании денег, просят код из сообщения или угрожают уголовным делом. Полиция ранее предупреждала и о мошенниках, которые представляются сотрудниками МВД и под видом помощи в расследовании требуют перевести деньги на якобы контролируемый счет.

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