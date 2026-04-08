Около 500 домов и построек оказались затоплены в Марий Эл

В Марий Эл сложилась сложная ситуация из-за паводка. Там сразу две реки вышли из берегов и затопили около 500 домов и построек. Людей эвакуируют, сообщает Mash .

Река Малая Кокшага вышла из берегов прямо возле поселка Куяр. Кроме того, до критической отметки поднялась река Рутка. Сильные потоки воды размывают дороги и дома.

Тяжелая обстановка складывается в Йошкар-Оле, где подтоплены 142 дома. В Нольке вода поглотила 60 домов и 110 участков, в Куяре — 51 дом, в Трех Рутках — четыре дома. Людям в затопленных местах приходится передвигаться на сапах и лодках.

В республике действует «оранжевый» уровень опасности до 9 апреля. Семьи из подтопленных жилищ эвакуируют в пункты временного размещения. Так, спасателям пришлось вызволять из плена стихии жителей Медведевского района.

Как пишет SHOT, подтопления также есть в Нижегородской области. Там из берегов вышла река Теша и затопила дорогу в районе деревни Коньково. Уровень воды в реке достиг рекордной отметки за последние 18 лет.

Из-за паводка оказались отрезаны от мира жители сел Ломовка и Шилокша. Там размыло два временных автомобильных моста. Затоплен и поселок Выездное. Жителям приходится передвигаться по воде. Всего подтопления наблюдаются в 15 населенных пунктах региона.

Также ранее «оранжевый» уровень погодной опасности продлили из-за половодья в Московской области. Он будет действовать до 16 часов 9 апреля.

