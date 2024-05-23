Около 10 взрывов прогремело в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в четверг утром в городе прозвучало около 10 взрывов, сообщает РБК .

На территории Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Накануне взрыв произошел в центральной части города Чугуева Харьковской области.

Вооруженные силы РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. При этом жилые дома и социальная инфраструктура атакам не подвергаются.