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В Чугуеве Харьковской области прозвучали взрывы

Украинские СМИ: взрыв произошел в центральной части Чугуева
Происшествия

Фото - © Unsplash.com

Стало известно о взрывах в Харьковской области. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По некоторым данным, взрыв произошел в центральной части города Чугуева. Поврежден детский сад.

На данный момент сообщается о раненой женщине. Осмотр места происшествия продолжается.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в областном центре. Он прогремел накануне утром. Пострадал один человек.