В Чугуеве Харьковской области прозвучали взрывы
Украинские СМИ: взрыв произошел в центральной части Чугуева
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Стало известно о взрывах в Харьковской области. Местных жителей призывают оставаться в укрытиях, сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По некоторым данным, взрыв произошел в центральной части города Чугуева. Поврежден детский сад.
На данный момент сообщается о раненой женщине. Осмотр места происшествия продолжается.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в областном центре. Он прогремел накануне утром. Пострадал один человек.