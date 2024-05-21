Один человек пострадал в результате взрыва в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале отметил, что в городе утром 21 мая прогремел взрыв, пострадал один человек.
На территории Харьковской области утром объявили воздушную тревогу.
«Утро в Харькове начинается со звука взрыва».
Игорь Терехов
Мэр Харькова
По словам Терехова, целью прилета стал объект транспортной инфраструктуры.
Ранее средства ПВО сбили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской областью.
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