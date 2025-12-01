«Охренеть»: жесткое ДТП в Раменском попало на видео
Автомобиль вылетел на тротуар и разбился в Раменском
Фото - © скриншот
В подмосковном Раменском столкнулись 2 автомобиля. Honda Civic вынесло на тротуар, у нее смята передняя часть, сообщает «МК: срочные новости».
На месте происшествия находится скорая помощь. Рядом с Honda Civic работают сотрудники МЧС.
У места ДТП стоят очевидцы. Неподалеку расположен внедорожник с поднятым капотом.
«Охренеть», — прокомментировала происходящее девушка, снимавшая видео.
Ранее на Электролитном проезде в Москве произошло ДТП. Его участникам пришлось ждать приезда ГАИ около 10 часов.
