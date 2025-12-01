Заявка потерялась: попавшие в ДТП москвичи 10 часов ждали сотрудников ГАИ
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва
Попавшие в дорожно-транспортное происшествие в столице водители вынуждены были ждать госавтоинспекторов около 10 часов. Прибывшие на место аварии правоохранители рассказали, что заявка потерялась, сообщает «Осторожно, Москва».
Одна из участников ДТП Анастасия рассказала, что столкновение случилось вечером 30 ноября в Электролитном проезде. Водители позвонили в ГАИ в 19:30, однако через 9 часов никто так и не приехал. При этом в одном из автомобилей находился 4-летний ребенок.
Очевидцы поделились, что большое количество раз звонили в службу спасения. Операторы говорили продолжать ждать. На упоминание про маленького ребенка там отвечали, что это «не повод приехать быстрее». На горячей линии ГАИ пострадавшим, как они говорят, никто не ответил.
В результате инспекторы приехали на место происшествия примерно в 05:00 1 декабря. Участникам ДТП сказали, что их заявку «потеряли».
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.