Заявка потерялась: попавшие в ДТП москвичи 10 часов ждали сотрудников ГАИ

Попавшие в дорожно-транспортное происшествие в столице водители вынуждены были ждать госавтоинспекторов около 10 часов. Прибывшие на место аварии правоохранители рассказали, что заявка потерялась, сообщает « Осторожно, Москва ».

Одна из участников ДТП Анастасия рассказала, что столкновение случилось вечером 30 ноября в Электролитном проезде. Водители позвонили в ГАИ в 19:30, однако через 9 часов никто так и не приехал. При этом в одном из автомобилей находился 4-летний ребенок.

Очевидцы поделились, что большое количество раз звонили в службу спасения. Операторы говорили продолжать ждать. На упоминание про маленького ребенка там отвечали, что это «не повод приехать быстрее». На горячей линии ГАИ пострадавшим, как они говорят, никто не ответил.

В результате инспекторы приехали на место происшествия примерно в 05:00 1 декабря. Участникам ДТП сказали, что их заявку «потеряли».

