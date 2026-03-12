сегодня в 22:14

Охранники ликвидировали стрелка, напавшего на синагогу в Мичигане

После того как в штате Мичиган произошло нападение на синагогу, охранники вступили с ним в перестрелку и ликвидировали нападавшего, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что агрессор был ликвидирован в ходе перестрелки с сотрудниками службы безопасности.

Ранее сообщалось, что сначала злоумышленник протаранил за рулем автомобиля здание синагоги, затем начал стрелять.

По данным СМИ, в результате происшествия есть жертвы, однако их точное число пока не сообщается. Официальной информации на этот счет также нет.

