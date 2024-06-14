сегодня в 16:23

Охранник пострадал при обстреле поселка Томаровка в Белгородской области

В результате обстрела поселка Томаровка Яковлевского городского округа пострадал охранник коммерческого предприятия. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу. Врачи оценили состояние охранника как средней степени тяжести.

Также в ходе обстрела 10 машин получили повреждения. На месте происшествия находятся оперативные службы.

Сведения о последствиях атаки ВСУ уточняются.

Ранее около Шебекина в результате атаки дрона ВСУ на магазин были ранены четыре мирных жителя.