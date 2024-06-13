Четыре мирных жителя ранены под Шебекино при двух атаках украинских дронов
ВСУ атаковали магазин в Маломихайловке Белгородской области
Четыре мирных жителя ранены под Шебекино Белгородской области при двух атаках украинских дронов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Первый дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Пострадали четыре мирных жителя», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Раненым оказана врачебная помощь. В самом магазине выбиты окна.
Ещё один беспилотник сжег легковой автомобиль, уточнил Гладков.