Огромный прут насквозь пронзил упавшего на стройматериалы мужчину в Подмосковье

Пациент, пронзенный прутом длиной около 0,6 м и диаметром 10 мм, был доставлен в Луховицкую больницу. Кусок арматуры торчал у него из подмышек. Прут прошел между первым ребром и ключицей до задней поверхности шеи. Медики определили, что жизненно важные органы не были задеты.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Луховицкой больницы Илья Луньков, мужчине потребовалось хирургическое вмешательство. Медики удалили прут, обработали рану и дренировали раневой канал. Для предотвращения инфекции также была проведена антибактериальная терапия.

Пациент отметил, что получил травму, упав на стройматериалы. После успешной операции мужчина вернулся к нормальной жизнедеятельности. Он чувствует себя хорошо и проходит амбулаторное лечение.

Ранее медики в Подмосковье спасли мужчину с ножевым ранением в сердце. Врачи ушили раны сердца и легкого, которое также было повреждено.