В Подмосковье спасли мужчину с ножевым ранением в сердце

Врачи Истринской больницы спасли жизнь мужчине с ножевым ранением в сердце, сообщает Минздрав Подмосковья.

Жизнь 27-летнего мужчины удалось спасти только благодаря оперативным действиям сотрудников скорой помощи, высокому профессионализму и четкому взаимодействию бригады хирургов и реаниматологов. После осмотра пациента отправили в операционную для проведения хирургической обработки и ревизии колото-резаных ран.

Во время операции выяснилось, что рана проходила через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжала идти кровь.

«Мы ушили раны сердца и легкого, которое также было повреждено. Операция длилась около часа и прошла успешно», — отметил заведующий хирургическим отделением Истринской больницы Альберт Тинис.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

«Я осознаю, что находился на волосок от смерти, и меня спасли врачи Истринской больницы. Хочу выразить огромную благодарность всем врачам и лично заведующему отделением Альберту Тинису, который меня оперировал. Дай Бог ему здоровья!» — сказал пациент.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.