сегодня в 18:40

Огромный газовый баллон с пропаном взорвался на стройке в Москве

Взрыв прогремел на улице Борисовские пруды в Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

На стройке, которая идет в этом районе, рванул 50-литровый газовый баллон с пропаном. Пострадали двое рабочих.

Их госпитализировали. У одного пострадавшего ожог, у другого — осколочные ранения.

Известно, что рабочие в момент происшествия работали с газовым резаком.

Ранее внедорожник Nissan рванул на парковке возле ТЦ в Подмосковье. В салоне находился газовый баллон, который и сдетонировал.

