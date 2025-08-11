сегодня в 10:37

Огромный бык бегает по улицам Люберец и пугает жителей

Огромный бесхозный бык напугал жителей подмосковных Люберец. Он носился по асфальту и траве на улице Побратимов, сообщает « Осторожно, Москва ».

На шее у быка висит оторванная веревка. Вероятно, животное сбежало от хозяина. При этом частные дома находятся довольно далеко от улицы Побратимов.

На место происшествия вызвали спасателей. Быка планируют вернуть владельцу, сейчас его ищут.

Ранее в Чувашии мужчина-водитель сбил крупного быка. Автомобилю был нанесен ущерб на сумму около 700 тыс. рублей.