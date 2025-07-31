Коррида под Ульяновском: водитель выжил после ДТП с быком

В Чувашии водитель судится с хозяйкой вышедшего на дорогу быка

В городе Алатырь в Чувашии на трассе из Ульяновска в Нижний Новгород мужчина сбил крупного, быка, вышедшего на дорогу, человек не пострадал, но машине потребовался ремонт на 700 тысяч рублей, сообщает Инфо24 .

«Я ехал по трассе километров 90 в час ночи, было темно. И вдруг корова, я даже среагировать не успел. Выгуливать скот на трассах запрещено. Хозяйка просто не уследила», — рассказал мужчина.

Затем ему пришлось обратиться в суд, ответчица не согласилась ни с одним пунктом. Назначали экспертизу, в итоге судья постановил удовлетворить иск частично, а судебные расходы разделить пополам. Мужчина может продолжить разбирательство, но пока не принял окончательное решение по этому вопросу.

Согласно правилам дорожного движения, погонщики в России приравниваются к водителям и считаются равноценными участниками трафика.