Огонь и дым: появилось видео горящего склада с сантехникой в Протвине
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
«МК: срочные новости» опубликовал видеоролик с места крупного пожара на складах в Протвине.
На видеоролике показано, что горит одноэтажное здание склада, там виден огонь, идет густой дым, пожар наблюдается и в многоэтажном здании, там тоже видны огонь и дым.
Вечером 20 января загорелось складское здание на Кременковском шоссе в городе Протвино округа Серпухов. Общая площадь пожара составила 10 тыс. кв. м. Загорелись паллеты с упакованной сантехникой.
На месте ЧП работают 55 человек и 17 единиц техники.
