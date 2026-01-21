Огонь и дым: появилось видео горящего склада с сантехникой в Протвине

сегодня в 09:54

Появилось видео горящего склада с сантехникой в Протвине

«МК: срочные новости» опубликовал видеоролик с места крупного пожара на складах в Протвине.

На видеоролике показано, что горит одноэтажное здание склада, там виден огонь, идет густой дым, пожар наблюдается и в многоэтажном здании, там тоже видны огонь и дым.

Вечером 20 января загорелось складское здание на Кременковском шоссе в городе Протвино округа Серпухов. Общая площадь пожара составила 10 тыс. кв. м. Загорелись паллеты с упакованной сантехникой.

На месте ЧП работают 55 человек и 17 единиц техники.

