сегодня в 07:53

Пожар площадью 10 тыс «квадратов» произошел на складе в Протвине

Двухэтажное складское здание загорелось на Кременковское шоссе в городе Протвино округа Серпухов, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Огонь охватил площадь 10 тыс. кв. м. На складе горят паллеты с упакованной сантехникой.

Сигнал о возгорании поступил в 20:13 20 января. В 01:02 пожарные локализовали огонь на площади 10 тыс. «квадратов», в 06:02 ликвидировали открытое горение.

На тушении пожара работают 55 человек и 17 единиц техники.

В Московской области за минувшие сутки произошло 29 пожаров, спасли 15 человек. На вызовы выезжали 256 человек и 73 единицы техники.

