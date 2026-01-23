Огненное видео: автомобиль вспыхнул в центре Москвы
Автомобиль загорелся на тротуаре в центре Москвы
В центре столицы загорелся легковой автомобиль. Причина возгорания — техническая неисправность., сообщает «Осторожно, Москва».
Пожар произошел на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе. На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобиль припаркован рядом со зданием, вокруг много людей.
К месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее на проспекте Андропова на юге столицы загорелся и взорвался автомобиль. У припаркованной рядом машины вспыхнуло колесо.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.