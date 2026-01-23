Огненное видео: автомобиль вспыхнул в центре Москвы

сегодня в 18:52

Автомобиль загорелся на тротуаре в центре Москвы

Пожар произошел на Садовой-Черногрязской улице в Басманном районе. На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобиль припаркован рядом со зданием, вокруг много людей.

К месту происшествия уже прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на проспекте Андропова на юге столицы загорелся и взорвался автомобиль. У припаркованной рядом машины вспыхнуло колесо.

