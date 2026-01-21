Машина загорелась и взорвалась на юге Москвы
На проспекте Андропова на юге столицы загорелся и взорвался автомобиль. У припаркованной рядом машины вспыхнуло колесо, сообщает «МК: срочные новости».
На опубликованных в Сети кадрах видно, как красный автомобиль пылает, а затем взрывается. Очевидцы заметили, что пострадала и соседняя машина.
На месте происшествия уже работают спасатели. Они оперативно потушили возгорание.
Предположительно, никакого криминала нет. Причина пожара носит сугубо технический характер.
