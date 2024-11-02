Офицеры нацбата «Лють» попали под российский удар в Харькове
Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена» при ударе ВС РФ
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под российский удар по зданию академии Нацполиции Украины в Харькове попали не только боевики националистического формирования «Кракен», но и офицеры нацбата МВД «Лють», сообщает РИА Новости.
«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД „Лють“», — сказал Лебедев.
Координатор подполья добавил, что российский удар пришелся рядом со зданием академии.
Ранее Лебедев сообщал, что российские военнослужащие нанесли удар по боевикам «Кракена» в Харьковской области.