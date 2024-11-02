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Подполье: офицеры нацбата «Лють» находились на базе «Кракена» при ударе ВС РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под российский удар по зданию академии Нацполиции Украины в Харькове попали не только боевики националистического формирования «Кракен», но и офицеры нацбата МВД «Лють», сообщает РИА Новости .

«По предварительным данным, в момент нанесения удара там находились офицеры нацистского батальона МВД „Лють“», — сказал Лебедев.

Координатор подполья добавил, что российский удар пришелся рядом со зданием академии.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военнослужащие нанесли удар по боевикам «Кракена» в Харьковской области.