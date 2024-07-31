сегодня в 14:14

Подполье сообщило об ударе ВС РФ по боевикам из «Кракена» в Харьковской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по боевикам из «Кракена»* в Харьковской области, пишет РИА «Новости» .

По его словам, удар был нанесен в 4:45.

«Прилет по личному составу нацистов из запрещенной в России банды экстремистов «Кракена»*. Пишут, что иностранцы там тоже были», — сказал он.

Ранее инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» собрал «коллекцию» нашивок, принадлежавших иностранным наемников из рядов ВСУ.

*Террористическая организация, запрещена в РФ