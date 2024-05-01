Российский сапер собрал целую коллекцию нашивок наемников ВСУ

Инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй» собрал «коллекцию» нашивок, принадлежавших иностранным наемников из рядов ВСУ, пишет РИА Новости .

Они были взяты во время боев за город Артемовск в Донецкой Народной Республике.

«Там были и „Кракен“, и „Азов“* в Бахмуте, кого там только не было, иностранный легион: грузины в черной форме, поляки, американцы. У меня там целая коллекция нашивок валялась. Просто куча», — пояснил «Улуй».

В боях за город, по его словам, среди наемников было много граждан Польши. Российские бойцы установили контроль над Артемовском в мае 2023 года.

* Запрещенная в России террористическая организация.