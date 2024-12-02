Офицера ФСИН обвинили в издевательствах над зэками в Московской области

Сотрудники Генпрокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний РФ инициировали проверку работы подполковника ФСИН Андрея Симоненко. Он — руководитель одного из подразделений исправительного центра №1 в поселке Часцы Одинцовского района Подмосковья, сообщает Lenta.ru .

Жалобу на Симоненко в приемную Генпрокуратуры РФ подал 21 ноября мужчина, который недавно закончил отбывать срок. Он попросил правоохранителей проверить действия и психическое здоровье подполковника ФСИН, руководителя Участка №2 исправительного центра №1 Московской области Андрея Симоненко. Госслужащий получил должность летом.

Бывший заключенный утверждает, что Симоненко «нарушает закон». Он якобы «бьет, ставит на колени» зэков и «заставляет извиняться за нарушение закона». Унижения подполковник ФСИН якобы снимает на телефон и публикует в интернете.

В качестве доказательства бывший заключенный предоставил флешку с видео. На нем запечатлен он. Саму запись, как утверждает пострадавший, снял Симоненко.

С начала 2024 года в РФ случилось три нападения заключенных в тюрьмах на сотрудников ФСИН. «Царьград» назвал эти происшествия «трендом» в негативном смысле.