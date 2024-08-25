«Царьград» назвал бунт в российских колониях с захватом заложников «трендом»

С начала 2024 года в России случилось сразу три нападения заключенных в исправительных колониях на сотрудников ФСИН, эти происшествия в редакции «Царьград» сравнили с «трендом», отметив, что вопрос, почему арестантам удалось захватить заложников в ИК, остается загадкой.

Первый резонансный случай с нападением арестантов на сотрудников ФСИН произошел 16 июля в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Шестеро осужденных, среди которых были террористы, захватили заложников, но спустя несколько часов бойцы спецназа сумели их ликвидировать и освободить людей. Известно, что арестанты готовились к преступлению несколько месяцев, и вопрос о том, почему это стало возможным, пока остается открытым.

Второй случай зафиксировали в ИК-12 в Енакиево Донецкой Народной Республики. Там трое заключенных устроили бунт, сумели получить доступ к более 130 осужденным на пожизненные сроки, а также захватили двух сотрудников ФСИН. Спецназ также быстро и профессионально отреагировал на ситуацию и пресек возможный побег всей колонии.

Третий случай прогремел на всю страну 23 августа. В Волгоградской области в ИК-19 четверо террористов захватили в заложники и жестоко избили сотрудников ФСИН прямо во время дисциплинарной комиссии.

Спецназ также ликвидировал всех захватчиков и освободил заложников.