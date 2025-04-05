Одним из убийц 14-летней девочки под Ульяновском мог быть 16-летний подросток

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в обстоятельствах зверского убийства 14-летней девочки в Ульяновской области. Предполагается, что одним из злоумышленников мог быть 16-летний подросток, сообщает Telegram-канал «112» .

Полиция уже нашла и задержала двух подозреваемых в совершении убийства 14-летней Влады в селе Тумкино Ульяновской области. Предварительно установлено, что потерпевшую убили в доме, затем ее тело оттащили к погребу и скинули вниз.

По оперативной информации, 14-летнюю Владу ударили топором, затем перерезали горло. Причина такой жестокой расправы с ребенком устанавливается.

Ранее сообщалось, что первой тревогу забила мать девочки, которая не могла с ней связаться по телефону. Женщина находилась у знакомого и пыталась дозвониться до дочери, но та не отвечала. Тогда мать школьницы попросила знакомую сходить к ней домой и проверить, чем занята ее 14-летняя дочь. Женщина выполнила просьбу, пришла домой к потерпевшей и обнаружила ее труп.