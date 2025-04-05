Жестокое убийство подростка в Ульяновской области: задержаны подозреваемые

В Ульяновской области задержаны подозреваемые в убийстве 14-летней девочки

Оперативникам УМВД по Ульяновской области потребовалось менее суток, чтобы выйти на след двух местных жителей, подозреваемых в убийстве несовершеннолетней, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале частного дома в селе Тумкино.

После сообщения родственницы погибшей на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска и полиции «Сенгилеевский», подозреваемые были быстро установлены и доставлены в правоохранительные органы.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.