Одним из пострадавших в ДТП в Челябинске оказался вратарь команды КХЛ «Трактор»

Среди пострадавших в результате наезда пьяного водителя на толпу в Челябинске оказался вратарь второй команды КХЛ «Трактор» Виктор Щетилин. 24-летний хоккеист был возле пешеходного перехода вместе с супругой, сообщает Mash .

Щетилин и его жена госпитализированы, они в состоянии средней тяжести, оба в сознании. Руководство «Трактора» делает все возможное, чтобы помощь хоккеисту и его семье.

В Челябинске автомобиль на полном ходу въехал в толпу пешеходов на перекрестке. В результате случившегося пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Всех экстренно госпитализировали.

Виновником аварии оказался 47-летний мужчина на немецкой иномарке BMW X6. В момент ДТП он был пьян. Автомобилиста заблокировали очевидцы, после чего они выволокли мужчину из салона и вызвали силовиков.