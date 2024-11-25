Стали известны подробности поимки водителя BMW X6, сбившего толпу в Челябинске

Толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске сбил 47-летний мужчина на немецкой иномарке BMW X6. В момент аварии автомобилист был пьян, сообщает SHOT .

После наезда на толпу водитель «немца» скрылся с места происшествия. Автомобилиста заблокировали очевидцы, после чего они выволокли мужчину из салона и вызвали силовиков.

В статье говорится, что толпу сбил 47-летний Алексей К. В момент наезда на людей водитель был пьяным.

В результате аварии, предварительно, пострадали 5 человек, сообщал региональный Минздрав. Журналисты утверждают, что две женщины, получившие травмы в результате наезда автомобиля, остаются в тяжелом состоянии.