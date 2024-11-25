Стали известны подробности поимки водителя BMW X6, сбившего толпу в Челябинске
Толпу в Челябинске сбил 47-летний пьяный мужчина на BMW X6
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Толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске сбил 47-летний мужчина на немецкой иномарке BMW X6. В момент аварии автомобилист был пьян, сообщает SHOT.
После наезда на толпу водитель «немца» скрылся с места происшествия. Автомобилиста заблокировали очевидцы, после чего они выволокли мужчину из салона и вызвали силовиков.
В статье говорится, что толпу сбил 47-летний Алексей К. В момент наезда на людей водитель был пьяным.
В результате аварии, предварительно, пострадали 5 человек, сообщал региональный Минздрав. Журналисты утверждают, что две женщины, получившие травмы в результате наезда автомобиля, остаются в тяжелом состоянии.