Одна из провалившихся под лед в Подмосковье девочек погибла

В подмосковных Химках две девочки провалились под лед в парке Толстого, одну из них спасли, а вторую не успели, она погибла, пишет SHOT .

Две школьницы вышли на тонкий лед 8 марта. В какой-то момент дети провалились в ледяную воду и начали тонуть. Им на помощь бросились двое мужчин. Одну из них они успели вытащить на берег, а тело второй спустя час нашли спасатели.

Предварительно известно, что мужчинам также потребовалась помощь после того, как они бросились спасать детей.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что спасатели задействовали специальный катер для спасения людей из воды. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.