Двое детей упали под лед в подмосковных Химках

SHOT: 4 человека, из которых 2 детей, упали под лед в Химках в Подмосковье

Четыре человека, среди которых двое детей, упали под лед в Химках в Московской области. Инцидент произошел на городском пляже, сообщает SHOT .

Молодые люди решили прогуляться по льду, хотя знали, что на улице плюсовая температура. Отойдя недалеко от берега, они упали в воду.

К месту происшествия выдвинулись сотрудники городских служб. Вытаскивать людей из воды будут в том числе с помощью катера.

Ранее сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы организовали профилактическую работу с населением в зонах, где рядом есть водоемы. Людей предупредили о том, что выходить на тонкий лед опасно.