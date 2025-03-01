Спасатели Подмосковья предупреждают об опасности выхода на тонкий лед водоема

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактическую работу с населением на территориях, прилегающих к рекам, озерам и водохранилищам. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк рассказал, что целью спасателей является предотвращение несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед.

«В предстоящие выходные дни наступает календарная весна. Но настоящую весеннюю погоду природа подарила нам в этом году значительно раньше, поэтому лед на небольших водоемах во многих местах на данный момент уже полностью растаял, а на крупных реках и водохранилищах еще стоит, но по структуре стал напоминать сахар, быстро тающий под ногами. Выходить на такой лед опасно для жизни. Об этом спасатели предупреждают граждан во время профилактических бесед», — пояснил Сергей Прокопюк.

Заместитель начальника госучреждения добавил, что напряженную ситуацию на водоемах удерживают ночные заморозки, из-за которых открытая вода покрывается тонкой коркой льда, создавая угрозу для жизни человеку.

«Ночью водоемы затягивает льдом, который к полудню подтаивает, образуя проталины. Ранним утром любители рыбной ловли могут выйти на лед, а в полдень рискуют оказаться отрезанными от берега открытой водой. Спасателям не раз приходилось эвакуировать таких граждан с „дрейфующих льдин“ на берег. Но самое страшное, что непрочный лед может проломиться под человеком, и тот моментально окажется в ледяной воде, имея минимальные шансы на спасение. Об этом надо помнить и во избежание риска для жизни не выходить на тонкий лед водоема», — заключил Сергей Прокопюк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.