Один ребенок в больнице: рецидивист с сожительницей избили подростков в Люберцах

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Мужчина и его сожительница избили подростков на улице в Люберцах

Мужчина и его сожительница напали на подростков во дворе дома в Люберцах. В результате они сильно избили 13-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Драка произошла на улице 3-е Почтовое Отделение. По предварительным данным, мужчина и женщина повздорили с компанией подростков.

В ходе драки семейная пара нанесла 13-летней девочке телесные повреждения. Несовершеннолетнюю госпитализировали.

Полицейские задержали правонарушителей, напавших на девочку. Ими оказались ранее судимый местный житель 1988 г. р. и его сожительница 1985 г. р. Их доставили в отдел полиции.

По факту избиения школьницы проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. После проведения экспертизы будет принято решение в установленном законом порядке.

Ране пьяная женщина без трусов избила мужчин на улице в Набережных Челнах. Затем она пробежалась в таком виде по мосту и трассе.