Один погиб, второй в больнице: рабочие сорвались с крыши дома в Химках

Двое рабочих сорвались с крыши дома в Химках во время дождя
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

С крыши пятиэтажного дома в Химках сорвались двое рабочих, которые чинили кровлю во время дождя, сообщает «МК: срочные новости».

ЧП произошло на проспекте Мира.

Один пострадавший скончался на месте трагедии. Второго рабочего с многочисленными переломами доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала с четвертого этажа прямо во время урока. Предварительно, 14-летняя девочка неудачно попыталась закрыть окно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.