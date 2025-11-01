Один погиб, второй в больнице: рабочие сорвались с крыши дома в Химках

сегодня в 10:56

Двое рабочих сорвались с крыши дома в Химках во время дождя

С крыши пятиэтажного дома в Химках сорвались двое рабочих, которые чинили кровлю во время дождя, сообщает «МК: срочные новости» .

ЧП произошло на проспекте Мира.

Один пострадавший скончался на месте трагедии. Второго рабочего с многочисленными переломами доставили в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала с четвертого этажа прямо во время урока. Предварительно, 14-летняя девочка неудачно попыталась закрыть окно.

