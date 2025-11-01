Один погиб, второй в больнице: рабочие сорвались с крыши дома в Химках
Двое рабочих сорвались с крыши дома в Химках во время дождя
Фото - © Медиасток.рф
С крыши пятиэтажного дома в Химках сорвались двое рабочих, которые чинили кровлю во время дождя, сообщает «МК: срочные новости».
ЧП произошло на проспекте Мира.
Один пострадавший скончался на месте трагедии. Второго рабочего с многочисленными переломами доставили в больницу.
