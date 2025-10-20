Девочка упала с четвертого этажа российской школы во время урока

сегодня в 17:50

Ученица упала с четвертого этажа в школе Петербурга

В Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала с четвертого этажа прямо во время урока, сообщает SHOT. Предварительно, 14-летняя девочка неудачно попыталась закрыть окно.