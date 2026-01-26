Один пациент погиб во время пожара в больнице Карелии

Пожар вспыхнул в Кондопожской ЦРБ в Республике Карелия. В результате возгорания погиб один пациент, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Огонь охватил палату инфекционного отделения больницы в ночь на 26 января. В результате пожара погиб пожилой мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

Как отметил Парфенчиков в своем Telegram-канале, на момент пожара в отделении были восемь человек. Их всех эвакуировали в основное здание больницы. Также туда перевели одну маму с ребенком из детского отделения, которое расположено этажом выше. Еще двоих детей с мамой отправили домой.

Обстоятельства происшествия выясняются.

