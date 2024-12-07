Один из пострадавших при взрыве гаджета в ТЦ в Москве попал в НИИ Склифосовского
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После взрыва смартфона в московском торговом центре «Вавилон-92» одного из двух пострадавших увезли с ожогами лица и рук в НИИ имени Склифосовского, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, во время происшествия произошло два взрыва с разницей в секунду. После этого из пункта по ремонту телефонов выбежали два мужчины.
Известно, что второй пострадавший человек отравился продуктами горения. Ему также оказывается квалифицированная помощь медиков.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что около 18:00 возле торгового центра работали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.
Ранее сообщалось, что после взрыва в торговом центре начался пожар. Спасатели полностью ликвидировали горение к 17:17.