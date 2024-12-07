сегодня в 18:51

Один из пострадавших при взрыве гаджета в ТЦ в Москве попал в НИИ Склифосовского

После взрыва смартфона в московском торговом центре «Вавилон-92» одного из двух пострадавших увезли с ожогами лица и рук в НИИ имени Склифосовского, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, во время происшествия произошло два взрыва с разницей в секунду. После этого из пункта по ремонту телефонов выбежали два мужчины.

Известно, что второй пострадавший человек отравился продуктами горения. Ему также оказывается квалифицированная помощь медиков.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что около 18:00 возле торгового центра работали сотрудники МЧС и бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что после взрыва в торговом центре начался пожар. Спасатели полностью ликвидировали горение к 17:17.